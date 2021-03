Facilitare l’accesso ai Gelsia Point e garantire la totale sicurezza dei clienti. A questo proposito Gelsia ha appena concluso l’installazione del nuovo sistema eliminacode presso i 12 Point di Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Giussano, Meda, Sovico, Nova Milanese, Muggiò, Canegrate e Trezzo sull’Adda.

Da oggi l’appuntamento nei Gelsia Point si prenota online

Grazie al nuovo sistema eliminacode, a partire da oggi, lunedì 15 marzo, i clienti avranno la possibilità di prenotare comodamente il proprio ticket online dalla home page del sito gelsia.it. accedendo alla sezione Salta la coda. Qui sarà possibile visualizzare il calendario e controllare la disponibilità in tempo reale. Per la prenotazione, basterà selezionare il giorno e l’orario più comodi inserendo i propri dati personali. Successivamente, il sistema invierà una mail e un SMS contenenti il codice chiamata della prenotazione.

“Come sempre Gelsia da priorità alla sicurezza dei cittadini. Questo innovativo sistema di gestione delle code regolerà in maniera ottimale il flusso delle persone all’interno dei Gelsia Point e, soprattutto considerando la situazione attuale, contribuirà in maniera sostanziale ad evitare assembramenti” – ha commentato il Direttore Commerciale Ing. Roberta Alfieri. “La prenotazione virtuale è ormai una pratica consolidata, perché adottata da tempo in ospedali e uffici postali. Siamo sicuri che i nostri clienti apprezzeranno questo nuovo servizio”.