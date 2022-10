Da Roma alla Brianza per seminare il caos: ruba un'auto e sale sui tetti dei capannoni, 32enne fermato dai Carabinieri

Da Roma alla Brianza per rubare un'auto, salire sui tetti dei capannoni e far scattare gli allarmi: 32enne fermato dai Carabinieri.

Da Roma alla Brianza per seminare il caos

E' successo lunedì 17 ottobre 2022, quando un 32enne romano, laureato in Psicologia e autore di un libro, ha seminato il caos tra Giussano e Seregno. In base a quanto ricostruito, tre giorni prima avrebbe preso un treno da Roma per arrivare in Brianza, senza alcun motivo particolare.

Ruba un'auto, entra in una scuola

Giunto a Giussano ha rubato (anche se lui avrebbe riferito ai militari di averla "preso in prestito") una Fiat Panda parcheggiata in strada, per poi abbandonarla in un altro punto. Spostandosi a Seregno, si è avvicinato a una scuola e ha chiesto a una bambina di dargli un giubbotto perché sentiva freddo. E' quindi entrato nell'edificio, per poi andarsene subito dopo perché diceva di sentirsi in colpa.

Sale sui tetti dei capannoni e fa suonare gli allarmi

Ma non è finita qui: senza alcuna motivazione il 32enne sarebbe poi salito sui tetti dei capannoni, mettendosi a correre e a saltare e facendo scattare una serie di allarmi.

Fermato dai Carabinieri

Dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni i Carabinieri del Radiomobile sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo. Il giovane era in un evidente stato di delirio e non riusciva a spiegare ai militari il motivo per cui si era comportato in quel modo. Ancora in corso gli accertamenti del caso.