Da stasera allerta meteo in Brianza per rischio forti temporali

“Dalle ore centrali di oggi, giovedì sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale a ridosso dei rilievi – si legge nel bollettino della Protezione Civile diffuso con AllertaLom – Verso il tardo pomeriggio-sera le precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, interesseranno sparse anche la pianura a partire da pianura occidentale”.

“Dalla tarda serata di oggi e fino al primo mattino di domani, venerdì 24/07, rovesci e temporali tendenti a divenire diffusi e insistenti, con fenomeni organizzati e localmente di forte intensità, che in questa prima fase interesseranno maggiormente la fascia prealpina, quindi Pianura e Appennino. Quindi irregolare temporanea attenuazione delle precipitazioni. Nella seconda parte della giornata riattivazione diffusa delle precipitazioni con fenomeni e formazione di linee temporalesche in spostamento da ovest a est: in questa fase, oltre ad essere ancora in parte interessata la Pianura e l’Appennino, i fenomeni insisteranno maggiormente sui settori orientali”.