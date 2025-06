Dagli scavi per la vasca di laminazione spunta... un cimitero di fine '800

Dagli scavi per la vasca di laminazione in viale Brianza a Lentate sul Seveso è spuntato... un cimitero risalente alla fine del 1800.

Incredibile: dagli scavi spunta un antico cimitero

L’incredibile scoperta risale a qualche giorno fa, alle spalle dell’ex tessitura «Serica», dove sono in corso le operazioni di rimozione della terra per realizzare il maxi invaso contro le esondazioni (avrà un volume di accumulo di circa 810mila metri cubi, occuperà una superficie di circa 65mila metri quadrati e sarà profondo venti metri). In un’area collocata a sinistra (accedendo al cantiere dalla strada sterrata appositamente realizzata all’interno della Cava Vallese per consentire il passaggio dei camion da via XXIV Maggio), gli addetti ai lavori hanno rinvenuto una sessantina di tombe.

Gli addetti ai lavori hanno trovato sessanta bare

Alla vista della prima cassa in legno non hanno immediatamente pensato a un cimitero, ma continuando a scavare dal terreno sono «spuntate» altre bare. Immediatamente Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po), l’ente a cui compete l’intervento della vasca di laminazione, ha avvisato l’Amministrazione comunale. Si è provveduto a informare anche la Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio, che ha inviato i propri incaricati per un sopralluogo. Il cantiere è rimasto fermo per qualche giorno per consentire i rilievi del caso.

Avvisata la Soprintendenza

«Bisognava capire se il vecchio camposanto tornato alla luce fosse di qualche interesse dal punto di vista storico e culturale - spiega l’assessore al Territorio Matteo Turconi Sormani - Su alcune casse c’erano dei riferimenti alla famiglia di appartenenza del defunto, su altre no. Dovrebbero essere tutte persone decedute tra la fine del 1800 e il 1913, l’anno di morte più recente. E’ molto complicato riuscire a risalire a eventuali famigliari ancora in vita».

Le salme del cimitero saranno trasferite nell'ossario comunale

L’Amministrazione ha provveduto a recuperare dei documenti dagli archivi, per ricostruire la storia del vecchio camposanto di Camnago, mentre la Soprintendenza ha prelevato delle tombe per effettuare ulteriori accertamenti. L’area interessata è stata recintata con del nastro bianco-rosso e ricoperta con un telo.

«Prossimamente si provvederà a traslocare le salme, composte prevalentemente da ossa - precisa Turconi Sormani - I resti verranno portati nell’ossario comune del cimitero di Lentate».

Nel 2021 un altro ritrovamento

Non si tratta della prima volta che dagli scavi riaffiora una pagina di storia lentatese. Nell’ottobre 2021 gli addetti che stavano effettuando le operazioni di sminamento in via Tintoretto, propedeutici alla realizzazione della vasca golenale per il contenimento delle piene del Seveso, avevano visto spuntare dalla terra delle piastrelle antiche, precisamente un’area pavimentata in cotto di circa 50 per 50 centimetri. Anche in quel caso erano stati immediatamente fermati i lavori e avvisati gli Enti competenti.