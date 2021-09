Daini in fuga a Lentate sul Seveso. Gli agenti della Polizia Provinciale sono impegnati da ieri, venerdì 17 settembre, nel recupero di diversi daini scappati da una proprietà privata.

Gli agenti della Polizia Provinciale sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini che ieri mattina hanno visto gli animali attraversare la via Per Mariano. I daini sono fuggiti da una tenuta privata al confine con la provincia di Como, molto probabilmente dopo il cedimento di una porzione di recinzione.

Due animali recuperati

Gli agenti della Polizia Provinciale sono riusciti a catturare e riportare all'interno del parco che li ospita due degli animali ma tre o quattro esemplari (impossibile dire quanti con certezza) si sono allontanati e sono ancora in fuga. Continuano le ricerche.

Cartelli per gli automobilisti

Sono stati alcuni automoblisti in transito su via Per Mariano ad avvisare, come detto, la Polizia Provinciale dell'avvistamento degli animali. Il rischio è che i daini, spaventati, possano causare incidenti sulle strade, magari tentando di tornare da soli dentro la tenuta. Per questo motivo la Polizia Provinciale, che sta presidiando la zona, ha chiesto al Comune di posizionare una speciale segnaletica per indicare la presenza di animali in fuga. Non è la prima volta che i daini scappano da una tenuta di Lentate sul Seveso.