Dal 9 maggio ritorna il mercato a Usmate Velate

Il Comune di Usmate Velate ha comunicato le date di riapertura del mercato settimanale: si parte il 9 maggio a Velate.

Il mercato torna in paese

Buone notizie per tutti coloro che facevano acquisti al mercato: dalla prossima settimana potranno trovare nuovamente le bancarelle alimentari sia a Velate che a Usmate:

“Anche a Usmate Velate si avvicina la riapertura dei Mercati: è un primo segnale importante di un

ritorno alla normalità – ha affermato Pasquale De Sena, assessore con delega al commercio – Vogliamo ripartire in totale sicurezza per l’utenza, per gli ambulanti e per

chi sarà preposto al controllo: per questo motivo, il primo mercato in programma sarà quello di

Velate in programma sabato 9 maggio”.

Le date di Velate e Usmate

Il primo appuntamento con le bancarelle si terrà sabato 9 maggio a Velate, alla sola presenza dei banchi alimentari: dei 15 ambulanti solitamente presenti, saranno 6 quelli a cui sarà consentita la presenza. Lunedì 11 maggio ripartirà invece il mercato di Usmate, anche in questo caso con le modalità previste dal rispetto delle normative governative. Saranno in questo caso 13 i banchi di alimentari presenti, rispetto ai 50 solitamente presenti a pieno regime. Ad ogni ambulante, sarà inoltre assegnata una nuova postazione (provvisoria e valida esclusivamente per il periodo emergenziale) che consentirà di garantire massimo controllo all’interno dell’area mercatale.

I controlli ai clienti

Saranno infatti due i varchi presenti, adeguatamente segnalati: uno d’accesso e uno d’uscita. All’ingresso i volontari della Protezione Civile con l’ausilio degli agenti di Polizia Locale misureranno la temperatura a tutti coloro che entreranno al mercato. Inoltre, l’accesso all’area mercatale sarà consentito contemporaneamente ad un massimo di 12 persone a Velate e di 26 ad Usmate, ovvero due persone per ciascuna bancarella presente. Protezione Civile e Polizia Locale, in collegamento radio fra i due varchi, consentiranno l’accesso di due utenti ogni volta che due avranno varcato l’uscita, posta sul lato opposto. Agenti e volontari presenti sul posto avranno anche il compito di vigilare sul rispetto delle regole all’interno dell’area delimitata: dall’uso della mascherina al distanziamento di un metro sia tra le persone in coda ai banchi che all’interno dell’area del mercato. Le regole per accedere all’area mercatale sono quelle previste dal Decreto presidenziale.

I clienti, come gli operatori, dovranno essere dotati di mascherine protettive e guanti monouso. E’ consentito l’accesso a solo un componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc.).

“Dobbiamo attenerci alle disposizioni e ripartire in modo graduale – conclude De Sena – Ancora

una volta, molto dipende da noi: più rispetteremo le regole, e prima ne usciremo da questa

situazione così difficile”.

TORNA ALLA HOME PAGE