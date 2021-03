Dal bar al cinema hard e alla poesia: Gabriele Rovelli racconta la sua storia. Il 32enne di Usmate Velate è diventato un artista poliedrico, in grado di coniugare la propria attività di porno attore con quella di poeta e rapper.

Cinema hard, poesia e musica rap. Tre ingredienti che apparentemente non sembrano essere fatti l’uno per l’altro. Eppure Gabriele Rovelli, 32 anni di Usmate Velate e chef di questa strana ricetta, è riuscito a mescolarli insieme e a dare vita a un’esperienza artistica innovativa, in grado di regalare emozioni diverse, per certi versi contrastanti, ma uniche nel proprio genere. Nei giorni scorsi il suo nome ha iniziato a spopolare in paese. Merito soprattutto del programma di Paolo Bonolis «Avanti un altro», al quale il giovane usmatese ha partecipato come concorrente. Durante la puntata, andata in onda lo scorso lunedì, Rovelli ha raccontato parte di una storia che noi abbiamo voluto approfondire proprio insieme a lui.

