Dal giardino di casa sparisce… la piscina

Incredibile furto in una villetta di Cornate, dal giardino sparisce… la piscina. I ladri hanno smontato e rubato una struttura decisamente imponente.

Il furto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in una villetta di via Guido Rossa. I ladri, probabilmente un gruppo nutrito, si sono addentrati nel vivaio adiacente la casa, dove era stata appunto installata la piscina. La struttura rettangolare, della grandezza di 5×2,5 metri, era piena al momento del furto: dopo averla svuotata, i malviventi l’hanno smontata e con tutta probabilità caricata su un mezzo di trasporto di grande dimensioni. La piscina, infatti, era anche dotata di una pompa per la pulizia dell’acqua, del peso di circa 40 chili.

La piscina, infatti, non aveva solamente un valore economico importante, ma anche e soprattutto affettivo, come spiega la stessa Elisa.

“Ovviamente spiace anche per l’aspetto economico, ma i soldi vanno e vengono. L’amarezza maggiore però è dal punto di vista affettivo. L’abbiamo montata due anni fa, aggiungendoci un po’ alla volta una serie di migliorie che ci hanno permesso di sfruttarla tantissimo nel periodo del lockdown. Per le nostre tre figlie, costrette a restare in casa per via del coronavirus, era uno svago giornaliero. Non siamo nemmeno andati in vacanza quindi per noi la piscina rappresentava un po’ il nostro mare. Ci eravamo costruiti uno spazio tutto nostro”.