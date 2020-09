Dal Ministero 10mila euro per acquistare nuovi libri per la Biblioteca Civica di Desio. I nuovi testi saranno utilizzati in progetti per incentivare la lettura.

Nuovi libri per la Biblioteca Civica di Desio

C’è anche Desio tra le biblioteche beneficiarie del contributo pubblicato dalla Direzione Generale Biblioteche del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per acquistare libri dalle librerie del territorio. Il provvedimento, previsto dal Decreto Ministeriale firmato dal Ministro Franceschini, è finalizzato al rilancio delle biblioteche civiche e delle librerie locali dopo la crisi del Covid.

In arrivo 10mila euro da destinare all’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio.

L’intento è quello di arricchire il patrimonio librario della Biblioteca Civica di Desio con testi che entreranno a far parte del nostro patrimonio e saranno utilizzati in progetti per incentivare alla lettura, soprattutto in una società ormai del tutto immersa nell’uso di sistemi ipertecnologici, digitali e informatici.

Per adempiere alla ratio del contributo, si è scelto di privilegiare le realtà economiche presenti nel nostro Comune. A Desio sono risultate due librerie e una fumetteria, tutte specializzate nella vendita di libri al dettaglio e interessate alla fornitura.

Il provvedimento

Il provvedimento prevede l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche che potranno così arricchire la propria dotazione documentaria acquistando i nuovi volumi in almeno 3 librerie presenti nel proprio comune o ambito provinciale.

Il patrimonio bibliotecario a Desio ammonta a circa 87.000 documenti (libri, cd, dvd); il settore fumetti ammonta a meno di 1000 unità. Grazie al contributo statale è oggi possibile rivolgersi ad una libreria specializzata in fumetti che potrà fornire quanto di meglio offre il mercato editoriale per cui si è scelto di destinare 1000 euro per incrementare questo settore.