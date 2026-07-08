Un cartellone ricco tra titoli internazionali e produzioni italiane che proseguirà fino a fine agosto

Dopo musica, prosa e teatro torna al Festival Sottocasa l’appuntamento con il grande schermo all’aperto: da sabato 11 luglio a domenica 30 agosto, la corte di Villa Sottocasa, in via Vittorio Emanuele II 53, ospiterà la rassegna Cinema Sottocasa 2026, promossa dal Comune di Vimercate con la direzione artistica e organizzativa de Il Cinemino Milano (Associazione Seiseneca).

Dal weekend torna il Cinema all’aperto a Villa Sottocasa

Un cartellone ricco e variegato accompagnerà il pubblico per l’intera estate: l’orario di inizio sarà fissato alle 21:30 nelle serate di luglio e alle 21:00 in quelle di agosto, con avvio comunque subordinato al calare del buio. In caso di maltempo la proiezione della serata verrà annullata.

Il programma

Il programma spazia dalle grandi uscite internazionali alle produzioni italiane più attese, passando per pellicole pluripremiate nei principali festival: si va da Michael, il biografico dedicato a Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, che apre la rassegna l’11 luglio, a titoli come Le cose non dette di Gabriele Muccino, Il Diavolo veste Prada 2 di David Frankel, Disclosure Day di Steven Spielberg, Toy Story 5 e After the Hunt di Luca Guadagnino, fino a opere di respiro internazionale firmate da autori come Pedro Almodóvar, Chloé Zhao, Park Chan-wook e Joachim Trier.

Diversi film in cartellone, contrassegnati da un asterisco (*), aderiscono all’iniziativa Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura, che prevede per questi titoli un biglietto ridotto speciale a 3,50 euro.

Biglietti

Intero: 7,00 euro

Ridotto (over 65 e under 26): 5,00 euro

Ridotto speciale Cinema Revolution (film contrassegnati con *): 3,50 euro

Gli acquisti effettuati online sono soggetti alla maggiorazione del diritto di prevendita.

Come acquistare i biglietti

La prevendita online sarà attiva a partire dall’8 luglio sul sito https://arenasottocasa.ilcinemino.18tickets.it/. In alternativa, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente in biglietteria la sera stessa della proiezione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La biglietteria aprirà 45 minuti prima dell’orario di inizio previsto per ciascuna serata.

Informazioni e contatti

Per informazioni è possibile contattare la cabina di proiezione al numero 347 8870482 (attivo dalle ore 18) o scrivere all’indirizzo cabina@ilcinemino.it. Aggiornamenti sul programma e sulle eventuali variazioni saranno pubblicati sui canali social vimercatechespettacolo.