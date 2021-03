Dalla Regione 2 milioni e 800mila euro per la sanità brianzola. Individuati anche lavori per 106 milioni di euro per gli adeguamenti antisismico e antincendio.

Dalla regione 2 milioni e 800mila euro per gli ospedali brianzoli

La Giunta regionale ha stanziato 2 milioni e 800 mila euro nel bilancio 2021 per gli interventi di manutenzione sulle strutture sanitarie delle Asst Monza (1.139.600 euro), Asst Brianza (1.538.600 euro) e Ats Brianza (100.000 euro).

Individuati inoltre lavori per adeguamento anti-incendio e adeguamento anti-sismico per un totale di circa 106 milioni da finanziare nel periodo 2021-2028, sia con fondi regionali sia attraverso il Recovery Fund.

“Per quanto riguarda gli interventi anti-incendio – spiega il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta – si tratta di un fabbisogno di 38 milioni 466.911 euro, dei quali 21 milioni e 800 mila euro per il San Gerardo di Monza (Asst Monza) e 16 milioni 650 mila euro per le strutture ospedaliere della Asst Brianza”.

“Sul fronte degli investimenti per l’adeguamento anti-sismico, si tratta di un importo complessivo di 67 milioni 331.844 euro, di cui 33 milioni 823.959 euro per l’Ospedale San Gerardo di Monza (Asst Monza) e 33 milioni 507.885 nell’ambito della Asst Brianza, per gli ospedali di Desio e di Carate Brianza.

Nel dettaglio: per l’ospedale di Carate Brianza 10 milioni 144.299 euro di cui 8 milioni e 311 mila euro per il monoblocco e 1 milione 833.213 per l’ospedale vecchio. Per l’ospedale di Desio si tratta di 23 milioni e 364 mila euro”.

“Si garantisce sicurezza e funzionalità”

“Parliamo di una programmazione di lavori – conclude Corbetta – che garantirà l’ammodernamento indispensabile per la messa in sicurezza e per una maggiore funzionalità delle strutture ospedaliere. Un potenziamento necessario, soprattutto in questo periodo dove la sanità è chiamata a rispondere a sfide mai occorse finora, considerato il prolungarsi della pandemia da Covid-19 e che dimostra la grande attenzione di Regione Lombardia per il sistema sanitario pubblico”.