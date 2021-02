Dalla sedia di un secolo fa spunta… una lettera d’amore. E’ successo a Meda.

Una lettera d’amore in francese nella sedia di cent’anni fa

Stava restaurando una sedia imbottita vecchia di almeno cent’anni quando improvvisamente, dalle molle ormai arrugginite, è sbucato un foglietto piegato in quattro e arrotolato, poi finito a terra. Sarebbe bastato un colpo di scopa per farlo finire nella spazzatura. Invece sono prevalse la curiosità e la voglia di scoprire il contenuto di quello scritto, una lettera d’amore in francese antico, per anni rimasta al sicuro e al riparo da occhi indiscreti, insieme alle rivelazioni e ai segreti raccontati in quelle pagine scritte a mano in matita su fogli a quadretti.

Il curioso ritrovamento di un tappezziere di Meda

Un curioso ritrovamento, una sorpresa decisamente inaspettata, per il tappezziere 31enne di Meda Carlo Cazzaniga, molto conosciuto in città anche per il suo impegno nel Palio (è stato capitano della contrada Fameta). «Qualche giorno fa, mentre stavo aprendo la parte con le molle di una vecchia sedia per un lavoro di rifacimento che mi aveva commissionato un antiquario di Milano, un fogliettino ripiegato è rotolato a terra», racconta. Incuriosito, il tappezziere lo ha aperto, scoprendo che si trattava di una lettera. Quattro facciate scritte in corsivo a matita, in francese antico.

Un amico sta traducendo lo scritto

«Dato che non conosco questa lingua, ho affidato lo scritto al mio amico Christian Rech, che si è offerto di tradurlo – aggiunge – Non ha ancora concluso, ma dai primi riscontri parrebbe proprio una lettera d’amore. Un amore non corrisposto».

