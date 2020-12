Dallo Zecchino d’Oro al palco di “The Voice”

Dal palco dello Zecchino d’Oro a quello di «The Voice-Senior». La belluschese Viviana Stucchi ha conquistato la scena nel talent show di Rai 1.

In squadra con Clementino

Sono passati 56 anni, eppure quel “Pulcino ballerino” ha rubato il cuore a tutti, tanto che ancora oggi se ne continua a parlare. Il “pulcino ballerino” in questione è quello cantato allo Zecchino d’oro del 1964 da Viviana Stucchi, nata a Bernareggio nel 1958, ma residente in paese, dove per anni ha insegnato Educazione fisica all’Istituto comprensivo di Bellusco e Mezzago e tornata in televisione venerdì sera, nella prima puntata del nuovo talent-show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Una performance che ha letteralmente fatto impazzire i giudici e conquistato il cuore del rapper Clementino.

