E' stato identificato e denunciato uno dei giovani che lo scorso 4 giugno, insieme ad altri quattro, si è reso responsabile del danneggiamento dei manifesti elettorali posizionati a Seregno in vista del Referendum.

Danneggia i manifesti elettorali, identificato e denunciato

A seguito del grave danneggiamento delle strutture destinate all’affissione dei manifesti elettorali, avvenuto nella serata di mercoledì 4 giugno, il Nucleo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale ha subito avviato immediatamente le indagini, utilizzando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e i dati dei varchi elettronici di lettura targhe.

Dall’analisi dei filmati e dall’incrocio dei dati, è stato individuato un veicolo sospetto. Le immagini mostrano chiaramente quattro soggetti scendere dall’auto e danneggiare pesantemente i supporti dei cartelli elettorali per il Referendum, mentre un quinto faceva da "palo".

Grazie alla targa rilevata, si è risaliti alla proprietaria del mezzo, residente in provincia di Lecco, la quale ha indicato il nome dell’utilizzatore del veicolo in quella serata.

Il giovane (con precedenti di polizia specifici), successivamente identificato e convocato presso il Comando della Polizia Locale, è stato deferito all’autorità giudiziaria per: danneggiamento aggravato in concorso con altri soggetti (in corso la loro identificazione), favoreggiamento personale, per essersi rifiutato di fornire i nomi dei complici.