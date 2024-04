Dopo lo scudetto dell'Inter, imbrattata la sede del Milan Club

Seregno: becero vandalismo ai danni della sede del Milan Club Seregno a San Carlo. Ignoti, durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, hanno imbrattato con la vernice nera una parete dell'abitazione dove ha sede il club e due auto in sosta nel cortile adiacente.

Imbrattata la sede del Milan Club

Grave episodio durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto conquistato dall'Inter dopo il successo 2-1 nel derby contro il Milan. Ignoti hanno imbrattato con la vernice nera il muro dell'abitazione che è sede del Milan Club, in via Borromeo. Sono stati sporcati almeno tre punti accanto alla porta d'ingresso, ma anche le due vetture parcheggiate nel cortile accanto alla strada: il cofano motore di una Golf e il portellone posteriore di una Bww station wagon. L'episodio dopo il derby di lunedì sera a Milano, che ha consentito all'Inter di vincere il 20esimo scudetto, quello della seconda stella, con cinque giornate d'anticipo.

"Questi non sono tifosi"

Il danneggiamento a San Carlo è stato denunciato alle Autorità competenti e sono in corso le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili, "Questi non sono tifosi ma solo delinquenti e tifosotti occasionali, che non sanno nemmeno cosa vuol dire tifare davvero la propria squadra del cuore qualunque essa sia", ha scritto sui social la nipote del presidente del Milan Club Seregno, Gaetano Summo. Sul post anche le foto dei danni alla sua abitazione ("Siamo tifosi milanisti") e ai veicoli in sosta. Solidarietà ai residenti è stata espressa anche da Guido Lotti, presidente del Comitato di quartiere San Carlo, nonché tifoso milanista. Il club rossonero è nato nel 1981, anno dal quale è affiliato all’Associazione italiana Milan Club, e conta oltre trecento soci.