Danneggiata la vetrina della libreria di Desio. Atto di vandalismo nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre.

Vetrina danneggiata durante la notte

La notte di Halloween è quella di mostri e streghe, ma l’incubo Gianluca Bruno lo ha vissuto 24 ore prima. Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre è stata danneggiata la vetrina della sua libreria che dà su via Lombardia a Desio. "Sono stato avvisato lunedì mattina – racconta – Quel giorno avrei tenuto il negozio chiuso visto il ponte di Ognissanti, ma sarei comunque passato di lì per sbrigare alcune cose. Quando in mattinata mi hanno avvisato dicendomi che la vetrina era stata rotta, mi sono recato sul posto e ho potuto constatare quanto successo. Poi ho cercato di sistemarla provvisoriamente".

Il titolare sicuro: "Atto vandalico"

Un atto vandalico bello e buono, ritiene Bruno: "Siamo qui dal 2001, ma è la prima volta che ci accade un episodio simile in oltre vent’anni – afferma il titolare – Siamo certi che si tratti di un atto vandalico. Se qualcuno infatti avesse voluto entrare nella libreria sicuramente avrebbe cercato di forzare la porta o quantomeno provare a rompere la vetrina vicino la porta, non l’altra che fa angolo. Di certo il danno è stato fatto dopo la mezzanotte, dopo che la pizzeria di fronte ha chiuso. Al mattino la titolare del bar vicino mi ha contattato per dirmi che avevano rotto la vetrina".

