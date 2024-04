Danno fuoco agli alberi e scappano: vandali in azione in Villa Scaccabarozzi

Hanno dato fuoco ad alcuni alberi, rischiando di provocare un incendio di grandi proporzioni. Poi se la sono data a gambe prima di essere scoperti. Fortunatamente, però, l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato gravi conseguenze. E' successo a Usmate Velate nella serata di ieri, giovedì 18 aprile.

Danno fuoco agli alberi e scappano dal parco

Sono stati attimi di preoccupazione quelli vissuti nel parco di Villa Scaccabarozzi, a Velate, dove i (soliti) vandali hanno pensato male di sconfiggere la noia cercando di dare alle fiamme degli alberi nella parte retrostante della magione, a pochi passi dalla sede dell’associazione anziani. L’allarme è scattato intorno alle 19: alcuni residenti della zona hanno notato il principio d’incendio e hanno immediatamente allertato i pompieri, giunti sul posto con un’autopompa.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Il tempestivo intervento ha evitato il peggio, con il fuoco che ha divorato un paio di alberi e una siepe, finiti completamente in cenere. Gli autori del malsano gesto sono ovviamente scappati prima che qualcuno potesse intercettarli. Gli agenti della Polizia locale, agli ordini del comandante Mario Nappi, stanno però visionando le telecamere di sicurezza del circondario per provare a recepire tutti gli elementi utili a risalire all’identità dei responsabili. Stando ai testimoni, comunque, potrebbe trattarsi degli ormai noti baby teppisti che sono soliti stazionare nei pressi di Villa Scaccabarozzi. E che già nel recente passato erano balzati agli onori della cronaca per altri atti vandalici sempre ai danni del patrimonio pubblico.