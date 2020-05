Dario Romano l’imprenditore sopravvissuto al Covid

Dario Romano imprenditore di Ronco Briantino ha deciso di raccontare su youtube la sua lotta e la vittoria contro il coronavirus.

Dario Romano e la sua risalita dall’inferno

Non usa mezzi termini l’imprenditore residente a Ronco Briantino per descrivere i suoi giorni passati ricoverato a Vimercate dove ha sconfitto il coronavirus. Una lotta che ha voluto raccontare anche attraverso un video su youtube una volta tornato a casa dalla sua famiglia.

“Tutto è iniziato quando ho avuto i primi sintomi con febbre alta e successivamente anche tosse – ha raccontato Dario Romano su youtube – Dopo essere stato visitato dalla guardia medica m è stato dato un antibiotico e delle gocce per tosse: ma visto che i sintomi continuavano alla fine mi sono recato all’ospedale di Vimercate dove mi hanno portato in una tenda da campo dove mi è stato confermato di aver contratto il coronavirus. Da lì è iniziata la mia discesa all’inferno, con un casco dell’ossigeno che mi è stato messo in testa e con la sensazione di non riuscire a respirare. Momenti di paura e anche panico che per fortuna sono finiti con il trasferimento nel reparto di pneumologia”.

La convalescenza e la guarigione

Dopo 2 giorni nel tendone, il trasferimento in reparto dove ha continuato a tenere il casco per l’aria in testa per 14 ore al giorno e supino per migliorare la respirazione:

“Ho dovuto sopportare questi lunghissimi giorni – ha continuato l’imprenditore – Per fortuna c’erano dei medici e infermieri sempre pronti ad aiutarti e che ci calmavano anche con le medicine. Finalmente dopo tanta attesa sono potuto tornare a casa da mia moglie e le due figlie e martedì potrò tornare al lavoro insieme ai miei soci”.

Un racconto toccante fatto ancora con poca voce ma con la voglia di ricominciare il prima possibile:

