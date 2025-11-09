Davide contro Golia, la battaglia di “2Nove9” per non pagare il canone Rai

Una richiesta incredibile che gli ha fatto letteralmente strabuzzare gli occhi. E’ già stata ribattezzata come la battaglia di Davide contro Golia. O meglio in questo caso Roberto Cancedda, presidente dell’associazione “2Nove9” contro la Rai.

Il camparadese, da anni attivo nel campo dell’infortunistica stradale, prima ha chiesto, con tanto di mail, alla Rai la possibilità di poter scaricare un docufilm che gli sarebbe servito durante i suoi incontro con i ragazzi per sensibilizzare le nuove genezioni sui temi riguardanti gli incidenti stradali. E poi, con somma meraviglia, si è vista recapitare una richiesta di pagamento del canone radiotelevisivo speciale.

La missiva di Cancedda a Rai e Agcom

Cancedda, nei giorni scorsi, smalita la rabbia per quella che lui stesso ritiene essere una ingiustizia, ha inviato una missiva a Rai, Agcom, Commissione di Vigilanza Rai e alle principali associazioni dei consumatori evidenziando come tale richiesta risulti impropria, in quanto l’associazione non detiene né utilizza apparecchi radiotelevisivi, operando esclusivamente in forma volontaria e non commerciale.

“Gli strumenti eventualmente utilizzati (computer o proiettori) sono di proprietà personale dei volontari o delle strutture ospitanti (scuole, enti locali) e vengono impiegati esclusivamente per fini sociali, informativi o

educativi, mai a scopo di lucro o di pubblico intrattenimento – ha sottolineato Cancedda – Pertanto, la richiesta di pagamento del canone radiotelevisivo speciale risulta priva di fondamento. Il nostro caso potrebbe non essere isolato e riteniamo doveroso segnalare che molte altre realtà del Terzo Settore, enti e piccole associazioni potrebbero ricevere comunicazioni simili, dai toni fuorvianti o potenzialmente vessatori, rischiando di versare somme non dovute solo per timore di accertamenti o sanzioni”.

“Facciamo attività di sensibilizzazione sugli incidenti stradali”

L’obiettivo dell’Associazione non è polemico, ma costruttivo: promuovere un confronto che porti a una comunicazione istituzionale più chiara e proporzionata nei confronti di enti senza fini di lucro che operano quotidianamente a servizio della collettività.