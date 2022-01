Decapitata una statua della Madonna alla Cascina Montina

deplorevole gesto

Vandalizzata un’edicola votiva alla Cascina Montina: decapitata una statuetta della Madonna e danneggiato con una sassata un quadro raffigurante il beato Luigi Monti. Il deplorevole gesto, scoperto pochi giorni prima di Natale, è stato accolto con amarezza e dispiacere dai frati concezionisti, l’ordine fondato da Luigi Monti, originario di Bovisio Masciago, dove si trova la sua casa natale e la piccola comunità di religiosi.

"Gli autori del gesto non conoscono la storia di quel luogo"

"L’autore o gli autori del gesto non sanno che la bella edicola religiosa è stata realizzata per ricordare che proprio lì Luigi giocava e pregava con i suoi compagni. Erano amici tra loro e amici di Gesù, per questo motivo subirono perfino il carcere per due mesi e mezzo. Perché questo sfregio, oggi, in tempo di libertà?" si è chiesto fratel Ruggero Valentini.

