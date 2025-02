Cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Luigi Cimino

Cordoglio a Seregno per la scomparsa dell'avvocato Luigi Cimino a seguito di una malattia. Noto professionista, era stato consigliere comunale e nel direttivo del Partito Democratico.

La scomparsa dell'avvocato Cimino

Nelle ore scorse è mancato all'età di 70 anni Luigi Cimino, noto legale con lo studio in via Cadore a Santa Valeria, nel quale lavora anche la figlia Francesca. Un personaggio conosciuto anche per il lungo e appassionato impegno nella politica locale. Era stato fra i fondatori dell'associazione Seregno per l'Ulivo nel 2005, consigliere comunale della lista civica Per Seregno Democratica all'epoca del sindaco Gigi Perego e membro del direttivo del Partito Democratico cittadino.

Era stato consigliere comunale

Come avvocato aveva assistito per vicende diverse parecchi militanti del Pd, fra cui l'ex segretario locale del partito Mauro Brivio, l'ex cittadino Gigi Perego e il consigliere comunale Aurelio Tagliabue. La moglie, Edy Caforio, lavora nell'ufficio Ecologia del Comune e il figlio, Lorenzo, studente laureando all'università Bicocca, facoltà di Giurisprudenza, è consigliere comunale nelle fila del Pd. L'ultimo saluto a Gigi, come era soprannominato, verrà dato sabato, 15 febbraio alle 11, presso la sala civica Gandini di via XXIV Maggio