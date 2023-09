Ieri, giovedì, a Seregno è stato accertato un caso d West Nile. Ats Brianza, in una comunicazione al Comune, ha confermato un decesso in città che ha avuto come concausa proprio il virus che si trasmette con la puntura delle normali zanzare.

Decesso a Seregno, il virus West Nile è una concausa

Il contagio di West Nile segnalato da Ats, con tutta probabilità, è avvenuto attraverso una puntura di zanzara. Per questo motivo in via precauzionale, secondo le indicazioni pervenute dalle autorità sanitarie, ieri sera su disposizione del Comune è stata effettuata una disinfestazione straordinaria nell'area al confine con Paina di Giussano, nel raggio di duecento metri dove viveva il soggetto deceduto. In dettaglio nelle vie Palanzone, Verdi (dal civico numero 209 fino al confine con Giussano), Cervino, Vicinale della Foinera (dal civico n. 67 fino al confine con Giussano).

La disinfestazione nella zona di via Verdi

L'intervento serale è stato eseguito dalla ditta Bioteam, a partire dalle 20. Nell'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco, Alberto Rossi, sono state indicate le precauzioni per chi abita nelle vie coinvolte dalla disinfestazione: tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni di disinfestazione; evitare la presenza di persone ed animali durante la disinfestazione; raccogliere frutta e verdura prima del trattamento, in caso contrario non raccogliere è mangiare le stesse per i successivi trenta giorni. Nessuna indicazione e precauzione particolare è necessaria per le altre zone della città. Qui gli approfondimenti sul virus West Nile.