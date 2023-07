Decine di box allagati a Sovico

Ha fatto danni a Sovico la bomba d'acqua che si è abbattuta questa mattina, venerdì 21 luglio 2023, in Brianza. Decine di box e strade allagati a causa del maltempo e ora si contano i danni.

Decine di box allagati

La zona più colpita è quella di via Vittorio Veneto dove l'acqua nei garage e nelle cantine è arrivata a un'altezza di due metri. Sul posto si sono recati i tecnici del Comune e i volontari della Protezione civile per aspirare tutta l'acqua presente. Alcune famiglie hanno avuto danni ingenti e sono rimaste per ore senza corrente. Come Pasquale Stella, insieme alla moglie Leonina Catananti, che abitano al civico 50 di via Veneto: "Fortunatamente ho tirato fuori l'auto dal garage, altrimenti sarebbe rimasta sommersa dall'acqua, ma comunque non parte perché era parcheggiata in strada e anche la via si è allagata. Nel box avevamo di tutto, anche il motorino nuovo di mio figlio. Adesso chi ci ripaga dei danni? Anche perché più volte abbiamo segnalato il problema in Comune, abbiamo provato già ad avere l'acqua fino alle ginocchia". E' andata ancora peggio ai vicini di casa che, appena trasferiti, avevano lasciato tutto in cantina, compresa la caldaia nuova.

Attenzionato anche il Lambro

La Polizia locale con il comandante Giovanni Laiso è intervenuta in diverse zone del paese rispondendo alle numerosissime chiamate. In particolare, il comandante si è recato anche in via Molino Bassi per tenere sotto controllo il livello del fiume Lambro. Fortunatamente non si è verificato il pericolo di esondazione. Tra le altre strade allagate anche via Lambro, via Gioia, via Volta, eccetera. Il vento forte e la grandine hanno fatto cadere fogli e rami che hanno intasato i tombini, che non riuscivano più a contenere l'acqua.

Il Comune pronto a intervenire

"Qualora si verificassero le condizioni normative, l'Amministrazione comunale con il sindaco Barbara Magni è pronta a intervenire con un aiuto economico alle famiglie più duramente colpite dalla calamità naturale di questa mattina - spiega l'assessore al Bilancio, Alberto Rivolta - Laddove fosse consentito a livello normativo, ad esempio se la Regione Lombardia dovesse dichiarare lo stato di calamità naturale, siamo pronti a stanziare a Bilancio delle risorse per aiutare chi ha subito danni. Vorrei poi sottolineare che la vasca di laminazione, di recente costruzione in via Pietro Micca, ha funzionato benissimo raccogliendo tutta l'acqua ed evitando così allagamenti lungo le strade della zona. L'opera, realizzata da BrianzAcque, ha dato i suoi risultati".

