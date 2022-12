Decolla con l'auto e atterra sulla ciclabile

Fortunatamente in quel momento lunga la ciclabile non stava transitando nessuno, altrimenti lo spettacolare incidente avvenuto poco prima della 13 di ieri, venerdì 2 dicembre, si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

E' accaduto ad Agrate

E’ avvenuto ad Agrate lungo via Fratelli Kennedy. Una 24enne di Cremona, alla guida di una Fiat Panda che viaggiava in direzione di via Lecco, ha tamponato un’Audi, condotta da un 44enne di Agrate, che la precedeva e che aveva rallentato per affrontare un dosso.

Il tamponamento e poi il volo sulla ciclabile

Dopo l’urto l’utilitaria ha sbandato verso destra, ha urtato il cordolo che divide la carreggiata dalla ciclopedonale ed è letteralmente decollata, ribaltandosi sulla ciclabile. Nessuna conseguenza per la giovane alla guida, uscita dall’abitacolo illesa. E, come detto, fortunatamente nessun pedone o ciclista stava transitando in quel momento.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale.