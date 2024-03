Decolla con l'auto e si ribalta nella ciclabile, pedoni e conducente miracolati

Ha perso il controllo dell'auto, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il mezzo è quindi letteralmente decollato, ha urtato il cordolo, ha saltato il fosso a lato della carreggiata e si è ribaltato sulla pista ciclopedonale. Infine, ha sfondato la recinzione di un condominio, sfiorando tre pedoni che in quel momento stavano passando.

Sfiorata la tragedia ad Agrate

Una dinamica incredibile per un incidente che solo per un caso fortuito non ha avuto un epilogo tragico. E' accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 1 marzo, poco dopo le 10, ad Agrate.

La dinamica: miracolati tre pedoni sulla ciclabile

Il sinistro si è verificato lungo via Lecco, poco oltre l'ingresso pedonale di via Bixio. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 79 anni. Viaggiava da Vimercate in direzione della Star. Superata la rotonda con via Kennedy, l'uomo ha sbandato perdendo il controllo del mezzo. Forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. L'auto ha proseguito lungo la carreggiata per alcuni metri, poi è finita contro il cordolo sul lato destro ed è sostanzialmente decollata. Ha quindi saltato il fosso che corre lungo la strada, si è ribaltata ed è atterrata a ruote in su proprio in mezzo alla ciclopedonale parallela alla carreggiata, centrando poi anche la recinzione di un condominio.

Una scena a cui hanno assistito increduli tre pedoni che in quel momento stavano passeggiando lungo al ciclopedonale, a pochissimi metri dal punto di impatto. Solo posti istanti e sarebbero stati travolti.

Illeso il conducente

Nonostante il volo e l'impatto, il conducente dell'auto è riuscito ad uscire dall'abitacolo sulle proprie gambe, praticamente illeso. Nel frattempo i passanti hanno allertato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono giunte un'ambulanza, un mezzo dei Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Il 79enne alla guida è stato traferito in codice verde all'ospedale di Vimercate da dove in giornata è stato dimesso.