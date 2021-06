Dedica una poesia al ladro che ha rubato il suo regalo dalla tomba del nonno

Aveva lasciato un dono per il nonno e per lo zio, che avrebbe voluto con lui in occasione di un giorno così importante come quello della Prima comunione. Alcune piantine di fiori e un cuore con il suo nome posati sulle tombe dei due parenti.

Il gesto di Riccardo

Un gesto commovente compiuto da un bimbo di 10 anni. Mai Riccardo, questo il suo nome, avrebbe pensato che qualcuno potesse decidere di portarsi via parte di quel regalo.

Una risposta per... le rime

Il piccolo, triste e sconsolato, ha però voluto rispondere letteralmente per le rime a quel ladro senza cuore. Lo ha fatto con una poesia che poi mamma Agnese ha pubblicato sui Social per rendere pubblico quanto accaduto.

E' accaduto a Velasca di Vimercate

L'incredibile furto è avvenuto all'interno del cimitero di Velasca di Vimercate, già teatro di altri episodi del genere.

"Spero che chi ha compiuto questo gesto possa avvertire un po’ di senso di colpa anche se non mi aspetto che rimedi a quello che ha fatto", ha commentato mamma Agnese.

