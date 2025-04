Dehor abusivo e prezzi non esposti: sanzionate due attività commerciali a Meda.

Dehor abusivo in un bar

Mattinata di controlli nella giornata di oggi, giovedì 24 aprile 2025, per la Polizia Locale medese: gli agenti si sono concentrati su esercizi pubblici e attività commerciali. Al titolare di un bar è stata elevata una sanzione di 308 euro per aver ampliato la superficie di somministrazione senza autorizzazione.

Prezzi non esposti in un'attività commerciale

In un'attività commerciale, invece, i vigili hanno riscontrato che non erano stati esposti i prezzi di alcuni prodotti in vendita: per questo l'esercente si è beccato una multa da 1032 euro.