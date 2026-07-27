Denuncia gli abusi in spiaggia, lissonese aggredito

Nuova aggressione per il lissonese Leonardo Stucchi, referente dei Radicali Italiani a Monza. Ferite a gambe e torace per aver “denunciato gli abusi della spiaggia”, come ha spiegato il giovane, già vittima nei mesi scorsi di una violenta contestazione a Roma.

Denunciano le irregolarità dello stabilimento balneare

“A Torre del Greco (Napoli, ndr) siamo stati aggrediti e feriti da un gruppo di balneari e persone legate a uno stabilimento balneare -ha raccontato Stucchi – La nostra “colpa” è stata soltanto quella di aver fatto notare che non venivano rispettati i cinque metri di battigia libera dagli ombrelloni, letteralmente piantati dentro il mare, e che il recinto costruito per delimitare lo stabilimento dalla minuscola e affollata spiaggia libera arrivava anch’esso fin dentro l’acqua”.

Alla contestazione, ha proseguito, “sono seguiti pugni, strattoni, calci, minacce nel tentativo di strapparci l’attrezzatura e impedirci di documentare quanto stava accadendo”.

Ferite a gambe e torace

Leonardo Stucchi ha riportato diverse ferite a gambe e torace. Lo stesso per chi era con lui: Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani, e il giornalista Ivan Grieco del celebre podcast Pulp Podcast.

“Spaventa constatare che gli aggressori sono chi dovrebbe invece accogliere cittadini e turisti sulle nostre spiagge – ha concluso il lissonese – È il modus operandi di chi, pur di difendere un privilegio costruito su decenni di abusi, arriva a mettere le mani addosso a chi si limita a denunciarli”.