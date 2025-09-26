Denunciata per abbandono di rifiuti in strada

Individuata e denunciata dalla Polizia Locale la responsabile degli abbandoni di rifiuti in via Solferino a Seregno.

Nei guai per abbandono dei rifiuti

A seguito dei ripetuti episodi di abbandono dei rifiuti, con depositi ingenti di materiali urbani riconducibili al contesto residenziale della zona, la Polizia Locale ha individuato la responsabile. Si tratta di una donna – R.P., classe 1967, residente nel comasco – che in più occasioni è stata sorpresa a depositare lungo il marciapiede sacchi di rifiuti domestici e ingombranti, tra cui materassi e sedie, sottratti dalle aree condominiali adibite al corretto conferimento (foto d’archivio).

Denunciata comasca di 58 anni

La donna, che svolge saltuarie attività di pulizia presso lo stabile, è stata deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti, condotta punita con un’ammenda compresa da 1.500 a 18mila euro. Il Decreto legge 116/2025 ha modificato il Testo unico ambientale, inasprendo le sanzioni e ampliando l’ambito di applicazione della fattispecie penale anche agli abbandoni di immondizia su strade e relative pertinenze, prevedendo inoltre l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni.