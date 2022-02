Denunciati due spacciatori nella zona della stazione

Seregno

Bloccati due nordafricani, irregolari sul territorio italiano, per la cessione di 1,2 grammi di cocaina. Nella loro abitazione sequestrati trecento euro.

Sorpresi dalla Polizia Locale due spacciatori nordafricani mentre cedevano droga nei pressi della stazione. Entrambi sono stati denunciati, sequestrati anche trecento euro.

Denunciati due spacciatori

Nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio gli agenti della Polizia Locale di Seregno hanno intercettato una cessione di droga da parte di due soggetti, già noti alla giustizia per reati di droga, contro il patrimonio e la persona. Dopo il recupero dello stupefacente dalle mani dell’acquirente nei pressi dell'abitazione, gli agenti hanno immediatamente provveduto a fermare i soggetti nordafricani. Dopo la perquisizione dell’alloggio, sono stati condotti in Comando per l'identificazione e la denuncia per spaccio e irregolare soggiorno in Italia. L'operazione è giunta a conclusione di un periodo di osservazione e immagini finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e al degrado tuttora presenti nella stazione di Seregno e nelle aree limitrofe.

Sequestrati cocaina e trecento euro

L'intervento della Polizia Locale ha condotto al sequestro di circa 1,2 grammi di cocaina e oltre 300 euro in contanti, divisi in banconote di piccolo taglio, di evidente provenienza illecita visto che i due pusher risultano inoccupati. Sono in corso ulteriori accertamenti in ordine alla regolare conduzione dell'immobile affittato dai due stranieri: poiché sono privi di documenti e titolo di soggiorno valido, risulta in violazione della legge sull’immigrazione che vieta di cedere in locazione immobili a persone irregolari sul territorio nazionale. Dal Comando, in una nota, si segnala "l'ulteriore piccolo, ma estremamente importante risultato che dimostra l'efficienza del nuovo modello di Polizia Locale che l'Amministrazione comunale ha fortemente voluto e sostenuto nell'ultimo biennio e che, a lunghi passi, sta portando a significativi risultati a favore della sicurezza e legalità dei cittadini".