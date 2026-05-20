Denunciati tre stranieri trovati in uno stabile abbandonato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri (due tunisini di 50 e 36 anni e un

marocchino di 31 anni), tutti senza fissa dimora e già noti alle Forze dell’Ordine, ai sensi della normativa sull’immigrazione.

L’intervento

I militari sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Camnago – Lentate sul Seveso, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, nella quale un viaggiatore chiedeva aiuto poiché poco prima era dovuto intervenire per difendere una diciottenne svizzera, importunata da uno sconosciuto. All’arrivo dei militari, la giovane vittima ha confermato l’accaduto, spiegando che il molestatore, messo in fuga grazie al tempestivo intervento del passante, si era

rifugiato in un edificio abbandonato poco distante.

I militari dell’Arma, supportati dai colleghi delle Stazioni di Meda e Lentate sul Seveso, hanno immediatamente circondato e ispezionato la struttura segnalata in via Don Gnocchi. L’ispezione dell’immobile ha permesso di rintracciare nello stabile sei cittadini extracomunitari: tre di questi sono risultati in regola con i documenti di soggiorno, mentre gli altri tre sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno. In particolare, al 31enne

è stato contestato il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, essendo risultato completamente sprovvisto di titolo autorizzativo. La ragazza importunata, sebbene scossa dalla vicenda, non ha inteso sporgere denuncia per quanto accaduto.