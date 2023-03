Denunciato perchè girava con tirapugni e coltello: condannato è finito in carcere

I carabinieri del Comando Stazione di Verano Brianza hanno arrestato un 35enne del paese che nel 2019 era stato denunciato poichè girava per strada con due tirapugni e un coltello a serramanico.

La denuncia nel 2019

Il veranese nel 2019 era stato colto dai carabinieri del Radiomobile di Ferrara mentre girava a piedi in centro città nascondendo nelle tasche un coltello a serramanico con 9 centimetri di lama e due tirapugni, di cui uno con punte sulle creste. In quell'occasione era stato denunciato dall’Arma per la violazione della legge sulle armi, ma ora è arrivata la condanna.

La condanna e l'arresto

Ieri, venerdì 17 marzo, è arrivata la condanna a nove mesi di reclusione: i carabinieri del Comando Stazione di Verano Brianza hanno bussato alla porta della sua abitazione per accompagnarlo in carcere e, entrati in casa, lo hanno trovato con varie dosi per uso personale di mdma (ecstasy) ed eroina e pertanto lo hanno segnalato anche alla competente autorità amministrativa.

I precedenti

Il veranese, celibe, disoccupato, ha già alle spalle svariati precedenti per reati contro patrimonio, la persona, la fede pubblica e in materia di armi e di stupefacenti. E questa volta andrà in carcere: è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Monza dove dovrà scontare la pena.