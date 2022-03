Denunciato uno studente con l'hascish

Seregno

Sorpreso dai Carabinieri un 15enne di Barlassina con le mani sporche di una sostanza marrone. Sequestrati cinque grammi e sessanta euro.

Denunciato uno studente 15enne con l'hascish nei pressi della scuola a Seregno. L'operazione è stata condotta dalla Stazione dei Carabinieri nella mattinata di ieri, verso le 8.30, sequestrati anche sessanta euro.

Denunciato studente con l'hascish

Continua l’azione di contrasto allo spaccio davanti agli istituti scolastici condotta dall’Arma dei Carabinieri. Ieri mattina, martedì 8 marzo, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri è dovuta intervenire davanti a una scuola. Verso le 8.30 i militari, durante un passaggio nei pressi di un istituto scolastico superiore di Via Mercalli, hanno notato un adolescente che armeggiava come se avesse qualcosa tra le mani. Accanto a lui c'erano altri coetanei. In quel frangente lo studente, un 15enne di Barlassina, si è accorto della pattuglia in transito e con un gesto fulmineo ha lanciato dietro una siepe quello che aveva in mano. I militari, che nel frattempo si erano fermati ed erano scesi dall’auto, hanno bloccato il 15enne, notando che aveva ancora le mani sporche di una sostanza resinosa marrone: per il forte odore emanato, lasciava ipotizzare che fosse hashish.

Sequestrati hascisc e soldi

I Carabinieri hanno quindi avviato il controllo sul giovane, che sin da subito iniziava a comportarsi in maniera nervosa e insofferente sino a quando, su intimazione degli operanti, si è convinto a mettere la mano nella tasca dei jeans e a consegnare spontaneamente una bustina in cellophane con circa cinque grammi dello stupefacente. Il 15enne ha consegnato anche 60 euro in contanti, tutti suddivisi in dodici tagli da cinque euro, proprio il costo delle dosi appena vendute in mattinata. Tutta la droga recuperata e i soldi - provento dell’illecita attività di spaccio - sono stati sequestrati. Lo studente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e riaffidato alla propria madre. Il servizio rientra nell'attività specifica promossa dalla Compagnia di piazza Prealpi sul territorio di competenza.