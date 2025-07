Deposito in fiamme nell'ex Antonini, accorsi i Vigili del Fuoco

soccorsi

L'incendio di oggi, lunedì 7 luglio, ha interessato il magazzino di una comunità contenente materiali di varia natura

L'incendio di oggi, lunedì 7 luglio, ha interessato il magazzino di una comunità contenente materiali di varia natura

Fiamme in un deposito

Un incendio ha distrutto un deposito situato all’interno della comunità terapeutica che si trova nell’area dell’ex ospedale Antonini, vicino all’ingresso di via Garibaldi, a Limbiate. Intorno alle 12,30 di oggi, lunedì 7 luglio, una densa nube di fumo nero dall’odore acre si è levata verso il cielo.

Chiuso un tratto di via Garibaldi

Polizia Locale e Carabinieri della Compagnia di Desio hanno immediatamente chiuso il tratto di via Garibaldi dall’intersezione con via Manara alla rotonda della Saronno - Monza per agevolare le operazioni di spegnimento dei Vigili Fuoco.

Accorsi i Vigili del Fuoco

Sono accorse sul posto diverse squadre del Comando di Monza e Brianza: due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, un’autoscala, per placare l’incendio dall’alto, e un carro soccorso. Ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo. Le fiamme hanno interessato un magazzino contenente materiali di varia natura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite nel primo pomeriggio. Sono intervenute anche ambulanza e auto medica, a scopo precauzionale.