Depredate le tombe al cimitero di Capriano di Briosco

A Briosco una nuova razzia di statue al cimitero.

Sembra non placarsi l’ondata di furti ai danni dei luoghi della memoria e del raccoglimento sul territorio. Ancora una volta, ignoti ladri sono entrati indisturbati al camposanto: questa volta ad essere preso di mira è stato il cimitero della frazione di Capriano. Un gesto che ha suscitato indignazione e profondo sconcerto tra i cittadini, colpiti non solo dal danno economico ma soprattutto dalla violazione di un luogo sacro e della memoria dei propri cari.

Saccheggio al cimitero di Capriano di Briosco

A sparire una serie di statue in ottone sulle tombe insieme ad alcune decorazioni in bronzo di diverse forme e dimensioni. I predoni di metalli hanno lasciato insomma il segno e sono riusciti ad asportare almeno sei statue, tra cui un angelo in ottone. A scoprire l’accaduto sono stati alcuni familiari durante le visite al camposanto e che hanno immediatamente segnalato i fatti alle autorità.

I furti di metalli, in particolare rame, ottone e alluminio, sono un fenomeno in forte crescita in Italia, alimentato dall’aumento dei prezzi di mercato e da una strutturata filiera criminale. Per le famiglie colpite, la perdita non si misura in euro. Una statua, un angelo o un semplice portafiori non sono merce: sono simboli di amore, di ricordo, di relazione con una persona scomparsa.

Non meno di una decina di giorni fa, a Renate, erano stati rimossi nottetempo i pluviali in rame della chiesa parrocchiale.

Il sindaco: Potenzieremo la sorveglianza