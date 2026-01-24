Depredate le tombe al cimitero di Capriano di Briosco

A Briosco una nuova razzia di statue al cimitero.
Sembra non placarsi l’ondata di furti ai danni dei luoghi della memoria e del raccoglimento sul territorio. Ancora una volta, ignoti ladri sono entrati indisturbati al camposanto: questa volta ad essere preso di mira è stato il cimitero della frazione di Capriano. Un gesto che ha suscitato indignazione e profondo sconcerto tra i cittadini, colpiti non solo dal danno economico ma soprattutto dalla violazione di un luogo sacro e della memoria dei propri cari.
Saccheggio al cimitero di Capriano di Briosco
A sparire una serie di statue in ottone sulle tombe insieme ad alcune decorazioni in bronzo di diverse forme e dimensioni. I predoni di metalli hanno lasciato insomma il segno e sono riusciti ad asportare almeno sei statue, tra cui un angelo in ottone. A scoprire l’accaduto sono stati alcuni familiari durante le visite al camposanto e che hanno immediatamente segnalato i fatti alle autorità.
I furti di metalli, in particolare rame, ottone e alluminio, sono un fenomeno in forte crescita in Italia, alimentato dall’aumento dei prezzi di mercato e da una strutturata filiera criminale. Per le famiglie colpite, la perdita non si misura in euro. Una statua, un angelo o un semplice portafiori non sono merce: sono simboli di amore, di ricordo, di relazione con una persona scomparsa.
Non meno di una decina di giorni fa, a Renate, erano stati rimossi nottetempo i pluviali in rame della chiesa parrocchiale.
Il sindaco: Potenzieremo la sorveglianza
«Mi hanno subito avvisato, sono state sentite tutte le vittime colpite da questi furti. Da parte nostra rinforzeremo la vigilanza passiva con il potenziamento delle telecamere anche se sappiamo che non sono sufficienti per evitare furti e qualsiasi atto di vandalismo, sicuramente fanno da deterrente. Metteremo il sistema di videosorveglianza anche al camposanto di Capriano. Dispiace tanto questi comportamenti che provocano non solo ingenti danni economici ma soprattutto morali» ha commentato il sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro.