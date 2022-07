Derubata della borsa e di mille euro dal conto. Vittima una 73enne presa di mira in un parcheggio a Nova Milanese

Distratta con una scusa e poi derubata mentre si apprestava a rientrare in auto dopo aver sbrigato alcune commissioni. La frode ai danni di una pensionata di 73 anni si è materializzata proprio nello spiazzo dinanzi a banca e farmacia, dirimpetto alla trafficatissima via Garibaldi di Nova Milanese: "Mia zia stava per risalire in auto - ha raccontato il nipote della donna, Graziano Oricci - quando un uomo le si è avvicinato per avvisarla che aveva perso delle monete. Al che lei ha ringraziato e si è chinata dove indicato per raccoglierle: lì i truffatori avevano davvero depositato delle monetine per rendere credibile la versione e fornirle un motivo di distrazione che la allontanasse dall’auto. A quel punto il ladro ha aperto la portiera, si è appropriato della borsa della novese ed è saltato su un’altra vettura dove due complici lo attendevano per darsi alla fuga".

Rubate anche le carte di credito

La vittima, all’interno della borsa, custodiva tutti gli effetti personali, compresa la carta di credito con le relative credenziali e persino le chiavi di casa. Insomma, una truffa studiata e dal bottino ricco che ha disorientato la vittima, capace di realizzare quando ormai era troppo tardi. In stato di sbigottimento si è recata presso l’abitazione della sorella, sempre a Nova Milanese, dove ha fornito un sommario identikit del furfante. "Era un uomo di colore, probabilmente non italiano; non sono riuscita invece a vedere bene i due seduti in macchina" ha raccontato e si è poi rivolta al nipote per un monitoraggio del conto corrente. Lì l’amara scoperta: presso una filiale di Banca Intesa a Paderno Dugnano erano stati effettuati due prelievi, entrambi di 500 euro, per un ammontare complessivo non indifferente.

Ha sporto denuncia ai Carabinieri

"Sempre grazie al tracciamento che ho operato - ha proseguito il ragazzo - siamo riusciti a localizzare i tre uomini in una casa a Cinisello Balsamo. Abbiamo immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri e confidiamo di arrivare presto a una risoluzione".

Nell’attesa che le Forze dell’Ordine scovino la banda, l’appello all’attenzione continua a rivolgersi agli anziani e vulnerabili, sempre più bersaglio di truffe e raggiri.