Zaino rubato sul treno ritrovato in stazione

Una donna residente in Svizzera si è rivolta agli agenti del presidio fisso per richiedere aiuto dopo aver subito il furto mentre era in viaggio. Ritrovata la refurtiva dopo mezz'ora di ricerche

Donna che vive in Svizzera mentre viaggia in treno derubata dello zaino: ritrovato dagli agenti della Polizia Locale di Seregno nei pressi della stazione ferroviaria e restituito con i documenti alla proprietaria.

Derubata mentre viaggia in treno

L’altra settimana gli agenti della Polizia Locale in servizio presso la stazione ferroviaria sono stati avvicinati da una donna straniera, residente in Svizzera, visibilmente in stato di agitazione. Mentre si trovava a bordo di un treno diretto in Svizzera aveva subìto il furto dello zaino, che conteneva effetti personali di valore oltre ai documenti d’identità.

Lo zaino ritrovato nei pressi della stazione

Dopo aver sporto regolare denuncia alla Polizia Ferroviaria di Como, la donna si è rivolta al presidio della Polizia Locale. Gli agenti, dopo averla tranquillizzata, hanno raccolto una descrizione dettagliata dello zaino e hanno mantenuto un contatto diretto per seguire l’evolversi della situazione. La svolta circa mezz’ora dopo. Durante il controllo dell’area esterna alla stazione, gli operatori hanno rinvenuto uno zaino abbandonato con i documenti intestati proprio alla donna elvetica.

Il presidio fisso della Polizia Locale

Grazie al coordinamento con la centrale operativa, la donna è stata immediatamente contattata e invitata a tornare sul posto e, in breve tempo, con grande sollievo ha potuto rientrare in possesso degli effetti personali. L’episodio è stato reso possibile grazie al presidio fisso in stazione della Polizia Locale, che non rappresenta unicamente uno strumento di deterrenza, ma un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di assistenza.