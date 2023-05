Derubato del portafoglio durante il Cammino di Santiago

Disavventura per Matteo D'Apolito, di Nova Milanese, mentre si trovava in Spagna in procinto di iniziare il Cammino di Santiago.

Brutta disavventura in Spagna

Disavventura in Spagna per Matteo D’Apolito, volato in terra iberica per il suo decimo Cammino di Santiago. Atterrato a Madrid lo scorso 16 aprile, l'uomo è stato derubato del portafoglio ed è dovuto prematuramente rientrare a Nova.

"Penso sia successo mentre mi trovavo sull’autobus, poco dopo che ero arrivato a Madrid. Ho sporto subito denuncia e ho provveduto a bloccare le carte, ma nel frattempo avevano fatto in tempo a prelevare 300 euro – racconta il novese – Questo è il mio decimo Cammino di Santiago ed è la prima volta che mi capita una cosa del genere, anche se sarebbe potuto succedere ovunque. Il problema è che all’estero diventa tutto più complicato: è la grande paura che hanno tanti italiani quando si trovano fuori dai nostri confini".

Cammino iniziato e prematuramente interrotto

D’Apolito ha comunque iniziato il cammino di Madrid, ma dopo due giorni ha deciso di lasciare perdere.

"Non mi stavo godendo nulla e, con raziocinio, ho pensato che se mi fossi fatto male non avrei potuto combinare niente senza tessera sanitaria – spiega – Per cui sono tornato a Madrid e sono passato da Polizia, Ambasciata e Consolato per cercare di rifare i documenti e poter tornare a casa. Non sapevo a chi rivolgermi e devo dire che dal Consolato non sono stati di grande aiuto".

Alla fine il biglietto per il ritorno in Italia è stato fatto dai familiari.