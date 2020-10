Desiana in tv al talent show con Antonino Cannavacciuolo

In tv al talent show con Cannavacciuolo grazie alla sua passione per la cucina. Sharon Delvecchio, 22enne di Desio, è stata selezionata tra centinaia di aspiranti giovani cuochi per partecipare alla seconda edizione di “Antonino Chef Academy”, un talent show culinario italiano che andrà in onda con la prima puntata martedì 27 ottobre su Sky.

Ventenne desiana all'”Antonino Chef Academy”

Il programma vede sfidarsi dieci giovani cuochi il cui obiettivo è aggiudicarsi un posto nella cucina di Villa Crespi, ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo, che nel programma è insegnante e giudice allo stesso tempo. Lo chef è affiancato da Simone Corbo, il suo secondo a Villa Crespi, nelle vesti di tutor dei ragazzi che hanno tutti un’età compresa tra i 18 e i 23 anni. I concorrenti dovranno affrontare diverse prove, al termine di ciascuna verrà assegnato loro un voto. Chi avrà il punteggio più basso dovrà abbandonare l’accademia. La 22enne di Desio è però molto determinata e, forte della sua esperienza, punta ad aggiudicarsi un posto nella cucina del noto chef.

TORNA ALLA HOME