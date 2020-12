Incidente oggi, venerdì 18 dicembre, in via Binzago a Desio. Un 13enne è stato soccorso da ambulanza e automedica dopo essere stato investito.

Desio: 13enne investito finisce in ospedale

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, ma la dinamica precisa dell’incidente ancora non è chiara, il 13enne sarebbe stato investito intorno alle 14 all’altezza del civico 92 di via Binzago. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati tempestivamente i volontari della Croce rossa di Cinisello e l’automedica, oltre ai Carabinieri della compagnia di Desio.

Le condizioni del ragazzino sono apparse serie ma non critiche: dopo le cure sul posto è stato caricato in ambulanza e traferito in ospedale in codice giallo.

