Desio, caduta in ditta per un 62enne SIRENE DI NOTTE

Soccorso un 62enne per una caduta in ditta. L’uomo è stato trasportato per accertamenti in ospedale a Desio. Ferito un 20enne a Vimercate. Malore ad Arcore.

Desio, caduta in ditta per un 62enne

Un uomo di 62 anni è stato soccorso poco dopo le 5 di questa mattina, 7 aprile 2020, per una caduta in un impianto lavorativo di Desio. Dopo la chiamata al 112 sul posto, in via Valsugana, sono giunti tempestivamente i volontari della croce rossa di Nova Milanese che hanno prestato le prime cure al 62enne. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse buone ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale a Desio per accertamenti.

Ferito un 20enne a Vimercate

Nella tarda serata di ieri invece i volontari di Vimercate sono intervenuti in via Pellegatta per soccorrere un 20enne. In base alle informazioni dell’Agenzia regionale emergenza urgenza il giovane si sarebbe ferito a seguito di un infortunio in strada, ma l’incidente è ancora da chiarire con precisione. Sul posto, poco dopo le 23, sono intervenute due ambulanze e i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. Il 20enne è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Malore ad Arcore

Sempre ieri sera, lunedì, intorno alle 21.40 un 60enne è stato soccorso ad Arcore, in via Bruno. L’uomo ha accusato un malore ed è stato subito allertato il 112. Arrivati sul posto in codice verde, i volontari di Avps Vimercate, hanno purtroppo valutato un peggioramento delle condizioni del 60enne che è stato quindi caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOME