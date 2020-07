nuova ordinanza per il controllo della proliferazione delle zanzare (normali e tigre) nel territorio comunale di Desio, che impegna i cittadini ad adottare comportamenti volti a contrastare la diffusione delle malattie trasmesse da questi insetti. È stata pubblicata una(normali e tigre) nel territorio comunale di, che impegna i cittadini ad adottare comportamenti volti a contrastare la diffusione delle malattie trasmesse da questi insetti. Già ad aprile era partito il primo intervento avviando l’attività di prevenzione nei tombini della Città (habitat da loro privilegiato), anche per gli eventuali ratti presenti in spazi e luoghi pubblici.

Desio: c’è una nuova ordinanza per la lotta alle zanzare

Ma l’azione del Comune non potrà mai essere sufficiente, se non sarà affiancata da quella dei cittadini nelle proprietà private. Il modo migliore per intervenire è impedire la riproduzione di questi insetti, eliminando le zone in cui vi sia acqua stagnante oppure trattare le larve prima che raggiungano lo stadio adulto, in modo da ridurre la popolazione finale.