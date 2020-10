Siete riusciti a riconoscervi nelle foto? C’è tempo ancora per farlo. La Pro Loco Desio riparte con entusiasmo con l’organizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, assessorato alla Cultura in occasione di Ville aperte, con una mostra fotografica dal titolo: “Desio: com’era e com’è… e tu c’eri?”.

In mostra una selezione di foto

È allestita in Sala Levi (via Antonio Gramsci), potrà ancora essere visitabile nei giorni 3 – 4 – 10 – 11 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il 5 ottobre solo dalle 16 alle 18. In mostra c’è una selezione di fotografie degli anni compresi tra il secolo scorso e i giorni nostri. Molteplici gli oggetti di uso quotidiano dell’epoca, ormai rari, che hanno arricchito il percorso della mostra, frutto della collaborazione di privati cittadini.

Un ringraziamento alla scuola Gavazzi

“Questo periodo di nero Covid non ci ho permesso di proporre nuovi eventi, ma non ci siamo persi d’animo e, visto che dalla nostra istituzione, seppur recente, di belle cose ne abbiamo fatte – ha detto Patrizia Luiati – Un ringraziamento particolare va alla scuola Gavazzi per le foto di classe e ad Antonio Procacci per il materiale scolastico”.