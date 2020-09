Desio: corso Italia e via Garibaldi chiuse al traffico per tre notti per lavori

Desio: Corso Italia e via Garibaldi chiuse al traffico per tre notti. La chiusura per la realizzazione di un tappeto bituminoso dal 23 al 26 settembre 2020.

Desio: Corso Italia e via Garibaldi chiuse al traffico per tre notti

Divieto di circolazione, divieto di sosta con rimozione forzata e occupazione di spazi pubblici nelle vie Garibaldi (tratto compreso tra via Borghetto e via Matteotti) e Corso Italia (tratto via Matteotti, via Fratelli Cervi e via Gramsci) per l’asfaltatura delle vie. E’ quanto previsto dall’ordinanza comunale per procedere alle necessarie operazioni di fresatura e stesura di nuovo asfalto.

Dal 23 al 26 settembre 2020 verrà dunque limitata la circolazione lungo i tratti di strada interessati dai lavori di rifacimento del manto stradale e garantito, per quanto possibile, il solo transito ai residenti. Nello specifico:

– via Garibaldi (tratto compreso tra la via Borghetto e la via Matteotti): istituito il divieto di sosta con “rimozione forzata” su ambo i lati e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 20 del 23 settembre alle 6 del 24 settembre;

– Corso Italia (tratto compreso tra la via Matteotti e la via Cervi): istituito il divieto di sosta con “rimozione forzata” su ambo i lati delle carreggiate interessate ed il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 20 del 24 settembre alle 6 del 25 settembre;

– Corso Italia (tratto compreso tra la via Fratelli Cervi e la via Gramsci): istituito il divieto di sosta con “rimozione forzata” su ambo i lati delle carreggiate interessate ed il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 20 del 25 settembre alle 6 del 26 settembre.

I lavori

Riguardano la fresatura e la stesura dell’asfalto, fa sapere l’Amministrazione comunale, e sono necessari per la messa in sicurezza del tratto viario ammalorato, situazione che risulta aggravata dalla presenza dei binari della vecchia linea tranviaria dismessa, che con l’intervento in oggetto verranno ricoperti.

Il tratto interessato rappresenta l’asse commerciale e terziario centrale del Comune di Desio, caratterizzato in ore diurne da intenso traffico. Proprio per consentirne il transito veicolare e pedonale, arrecando il minore disagio possibile, si è scelto di eseguire gli interventi nel corso delle ore serali e notturne.

Di notte per evitare disagi

A fronte del temporaneo disagio, l’esecuzione nelle ore serali e notturne permette di ridurre i rischi oggettivi in termini di sicurezza sia per l’utenza debole che transita sui marciapiedi della via, sia per l’utenza veicolare (che durante la notte è quasi inesistente, mentre è particolarmente intensa in orari diurni). Ma non solo. In questo modo si cercano anche di evitare i disagi alle attività commerciali, che potrebbero essere causati con la chiusura della strada in orario di attività dei negozi, e contenere il fastidio ai residenti per la chiusura diurna della strada, nonché comprimere i tempi di esecuzione dei lavori.

(Foto di repertorio)

