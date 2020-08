Desio: dopo un mese senza nuovi casi, tornano ad aumentare i contagi

Dopo oltre un mese senza nuovi casi, con il rientro dalle vacanze tornano ad aumentare i positivi anche a Desio. Dal 15 agosto ad oggi i nuovi contagi segnalati sono stati nove, di cui uno si è già negativizzato.

A Desio tornano ad aumentare i contagi

Un aspetto molto importante da sottolineare è la conferma dell’età media dei contagiati che si è abbassata notevolmente: adesso tra i positivi ci sono anche ragazzi di poco più di vent’anni.

La situazione non ci deve allarmare, ma ci deve rendere consapevoli di come i nostri comportamenti possono condizionare, in bene od in male, la nostra salute e soprattutto quella di chi ci sta vicino – sottolinea l’Amministrazione comunale.

“L’appello a recuperare atteggiamenti responsabili, evitare assembramenti, curare l’igiene delle mani, indossare sempre la mascherina, quando non è possibile garantire la distanza di almeno un metro tra le persone, è per tutti.

Ognuno di noi, non vuole ritornare al passato, ma dobbiamo onestamente dirci vicendevolmente che tutto dipende da noi e dai nostri comportamenti” – ribadisce il Comune nella nota diffusa online.

