Desio: esce di strada e si schianta contro un distributore di benzina: gravissima una 20enne FOTO

Desio: esce di strada e si schianta contro un distributore di benzina: gravissima una 20enne. L’incidente alle 3.20 in via Milano.

Incidente a Desio: gravissima una 20enne

Gravissimo incidente nella notte appena trascorsa in via Milano a Desio. Intorno alle 3.20 un’auto, con all’interno due ragazze di 20 anni, per cause ancora da accertare è uscita fuori strada e dopo aver divelto una siepe, si è schiantata contro le colonnine di un impianto di distribuzione di carburante per poi ribaltarsi.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte a sirene spigate due ambulanze e l’automedica. Una delle due giovani è riuscita autonomamente a uscire dall’abitacolo mentre la seconda è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco provenienti da Desio e Lissone per liberarla.

La prima ragazza è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Più gravi le condizioni della giovane rimasta intrappolata nell’auto: dopo gli accertamenti sul posto la 20enne è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

In via Milano, per i rilievi di rito, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio.