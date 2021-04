Desio: fondi a sostegno del mutuo prima casa ancora disponibili. In una nota l’Amministrazione comunale ricorda chi può fare domanda e come.

Desio: fondi a sostegno del mutuo prima casa ancora disponibili

A seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, è ancora possibile, sino a esaurimento delle risorse, presentare domanda per richiedere contributi straordinari comunali per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa.

Visto il perdurare della fase emergenziale, l’Amministrazione comunale continua a promuovere un’azione di supporto in favore delle famiglie che vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa e/o familiare, che hanno inciso sul reddito complessivo familiare. Il Comune di Desio ha previsto la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per il pagamento del mutuo prima casa ai nuclei familiari per i quali si sia verificata una delle situazioni riportate nell’avviso.

Le risorse disponibili sono pari a 120.000,00 euro e il contributo previsto è fisso, una tantum pari a 1.000,00 euro a nucleo familiare, riconosciuto per il pagamento delle rate del mutuo prima casa riferite all’anno 2020 e al 2021.

Chi può fare domanda

Le domande saranno valutate a sportello in base all’ordine di arrivo al protocollo, a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

1) residenza nel Comune di Desio;

2) se cittadino straniero, possesso di titolo di soggiorno valido;

3) ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore minore o uguale ad € 30.000,00.

4) Tali nuclei familiari devono trovarsi in condizione di caduta del reddito per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 che si sia verificata a seguito di una delle seguenti situazioni nel periodo dal 1 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda:

4.1) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare portatore di reddito;

4.2) per i lavoratori dipendenti o assimilati (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

a) perdita del posto di lavoro;

b) riduzione dell’orario di lavoro;

c) accesso ad ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione, altro);

d) mancato rinnovo dei contratti a termine;

4.3) se liberi professionisti e lavoratori autonomi:

a) cessazione di attività libero professionali

b) riduzione, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, di almeno il 20% del proprio fatturato medio mensile registrato nel 2020 in rapporto al fatturato del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Covid-19 (se libero professionista o lavoratore autonomo).

Come fare domanda

La domanda, comprensiva degli allegati, va inoltrata al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.desio.mb.it

OPPURE consegnata previo appuntamento presso la sede municipale – Ufficio Protocollo piazza Giovanni Paolo II –Desio -tel. 0362/392.500

OPPURE inviata via pec all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it