Desio, Innova21 presenta il bilancio sociale. In Villa Tittoni il presidente Marzorati ha sottolineato l'importanza di lavorare in collaborazione con i soci.

Innova21 presenta il Bilancio Sociale

Giovedì 7 luglio in Villa Tittoni a Desio, Agenzia InnovA21 ha presentato il proprio Bilancio Sociale 2021. Presenti il il Presidente dell’Agenzia Marzio Marzorati e il Direttore Simone Paleari insieme al vicesindaco Andrea Villa. Quella del 2021 è la seconda edizione del Bilancio Sociale, dopo quell’anno scorso relativa al 2020, redatta internamente allo staff dell’Agenzia. Lo scopo del Bilancio Sociale 2021 non è semplicemente il rispetto di un obbligo di legge, ma il comunicare in modo trasparente agli stakeholder locali la dimensione sociale, ambientale ed economica di InnovA21, con uno specifico focus sulle attività del 2021. La presentazione dei risultati ottenuti l’anno scorso grazie alla collaborazione con soci, partner, enti del terzo settore e professionisti è stato un momento importante di restituzione alla comunità delle attività e dei progetti intrapresi e delle sfide future dell’associazione e del territorio della Brianza Ovest.

47 progetti e oltre 12 milioni di euro

Nei 17 anni di attività a partire dalla sua costituzione nel 2005, l’Agenzia è stata coinvolta a vario titolo in 47 progetti finanziati attraverso bandi, per un totale del valore di oltre 12 milioni di euro. I contributi diretti portati in Brianza Ovest superano i 7,5 milioni di euro e più di 800.000€ di incentivi diretti ottenuti dai comuni soci grazie all’efficientamento del patrimonio pubblico (servizio Energy manager). La dimensione economica dei progetti dell’Agenzia è in crescita in questi ultimi anni, così come i contributi che vengono portati sul territorio sia nelle attività in cui l’associazione è direttamente coinvolta, sia nel supporto ai soci: questa capacità di creare valore e lavoro in un momento di grande crisi economica di privati e terzo settore è la conferma dell’utilità di InnovA21 per la Brianza Ovest. Alla crescita economica dei progetti corrisponde la costanza nel proporre un approccio sovracomunale alle sfide ambientali della Brianza Ovest, prima tra tutte quella climatica ed energetica. Ne sono una prova le due Strategie di Transizione Climatica sul territorio dei soci, il servizio Energy manager e la futura redazione del Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) di macroarea della Brianza Ovest. Pur nelle difficoltà relazionali della pandemia, InnovA21 ha mantenuto viva la rete di partner stakeholder e la sua credibilità tra soci e soggetti finanziatori, prima tra tutti Fondazione Cariplo. La dimensione economica del 2021 è stabile, con il massimo valore di proventi registrato dalla fondazione dell’associazione.

Marzorati: "Perseguito equilibro nell'utilizzo delle risorse"

Tra le nuove sfide dell'agenzia: allargare la base associativa, partecipare a bandi europei e proporre la Brianza Ovest come laboratorio territoriale e allargare il supporto tecnico ai soci a differenti servizi. Così il presidente Marzorati: "In questi anni abbiamo perseguito con attenzione l’equilibrio nell’utilizzo delle risorse economiche cercando con passione e competenza di produrre un valore che prima non esisteva, abbiamo alimentato la rete di relazioni professionali e istituzionali cercando quotidianamente e con perseveranza un’azione di coesione e collaborazione per generare nuovo lavoro. Possiamo confermare, come auspicavamo nel 2020, che i buoni semi delle progettazioni realizzate hanno prodotto i risultati attesi, mettendo al centro della strategia dei soci il contrasto al cambiamento climatico. Tale scelta è una reazione positiva alla grande crisi ambientale che viviamo e una risposta ai desideri delle comunità locali per il loro futuro". Ha aggiunto Andrea Villa: "Quando Innova21 è stata fondata il tema ambiente non era ancora così importante. I nostri Comuni sono stati in un certo senso dei precursori e ora possono contare su un partner molto importante".