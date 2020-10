Desio piange Rinaldo Rech: profondo conoscitore della storia locale

Desio piange il suo storico: se ne è andato domenica in punta di piedi Rinaldo Rech, profondo conoscitore e ricercatore che ha saputo appassionare e avvicinare alla storia locale i suoi concittadini.

Sui social raccontava la storia della sua città

Grazie al suo minuzioso lavoro, è stato capace di portare alla luce avvenimenti del passato che sarebbero rimasti sconosciuti, frammenti della storia per conoscere meglio i fatti, i luoghi e i personaggi. Semplice e geniale, capace di raccogliere duemila followers sul suo profilo social dedicato alla storia della sua città, e capace di trasferire dalla pagina virtuale di facebook alla carta le sue ricerche, le pillole che quotidianamente postava per regalare a ciascuno un pezzetto di Desio. E così ha realizzato i suoi libri.

I suoi studi al servizio della comunità

Come ci aveva detto una volta in un’intervista, aveva scelto “la strada del “topo di biblioteca”, capace di stare ore e ore a frugare nelle scartoffie e nei vecchi scritti, per riportare alla luce il passato”. Un modo per mettersi al servizio della comunità. Era anche un bravissimo pittore. Attraverso i suoi lavori esprimeva la sua grande sensibilità e la sua creatività. In eredità alla comunità desiana lascerà un patrimonio immenso. Molti i desiani che si sono stretti al dolore della sua famiglia, con una parola di affetto e di stima. Le esequie saranno celebrate domani, martedì 6 ottobre, alle 15.45, in Basilica. IL RICORDO SUL GIORNALE DI DESIO.