Concluso il cantiere dell’ ultima delle 3 ‘Porte’ di accesso alla Città per la riqualificazione urbana del centro di Desio. Da oggi mercoledì 8 luglio via Garibaldi/via Borghetto ha riaperto al traffico veicolare rispettando la viabilità originaria. Restano da posizionare alcuni alberi e altri elementi di arredo urbano.

Desio: riaperta al traffico via Garibaldi/via Borghetto

“E’ stata costruita una nuova piazza con una pavimentazione del tutto rinnovata – commenta l’Assessore alla Mobilità Giovanni Borgonovo – caratterizzata da una parte alberata con alcune panchine per sostare comodamente”.

La nuova “Porta” mette in evidenza l’area centrale dell’incrocio, valorizzando il suo essere soglia di ingresso all’asse commerciale di via Garibaldi. Una volta completato il cantiere, verrà istituito un primo nucleo centrale dell’Isola ambientale e Zona 30 del centro cittadino e, contestualmente, le aree a precedenza pedonale strade, dove i veicoli procederanno a “passo d’uomo” e dovranno dare precedenza a pedoni e ciclisti.

“Le Isole ambientali e le Zone 30 portano vantaggi – prosegue Borgonovo – una maggiore vivibilità delle strade per i residenti, minore inquinamento, minori costi di gestione per chi utilizza l’automobile. A sostegno dell’istituzione di queste zone, il fatto che una velocità più bassa dei veicoli stimola la cosiddetta ‘mobilità dolce’ e questo favorisce anche lo sviluppo o il consolidamento di attività vive nelle strade, ad esempio il commercio e la socialità in generale”.

(immagine dal sito web del Comune di Desio)

